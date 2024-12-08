DMK değişiyor! Memur maaşları ve ikramiye tutarları artacak

Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan birçok düzenlemenin yer aldığı torba yasa, komisyondan geçti. Yeni düzenleme ile 4B'li sözleşmeli personele, 4A memur kadrosuna geçme hakkı tanınacak. Ayrıca, memur maaşları ve ikramiye tutarlarında artış yapılacak. Özlük haklarında da bazı değişiklikler öngörülürken, emeklilik imkanları da kolaylaştırılacak.

950 BİN KAMU PERSONELİNİ İLGİLENDİRİYOR

Ekonomi'de yer alan habere göre; devlet memurlarının çalışma koşullarını ve haklarını ilgilendiren önemli bir düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 950 bin kamu personelini ilgilendiren değişiklikler, Sözleşmeli Personel Statüsü'nden Memurluğa Geçiş ve diğer özlük haklarıyla ilgili önemli adımlar içeriyor.

Yasa teklifinde, 4B'li olarak adlandırılan sözleşmeli memurlar, daha önce yapılan düzenlemelerle kadro imkanlarına kavuşmuş ve 4A memuriyet kadrolarına geçirilmişti. Bu değişiklikle birlikte, 4A kadrosuna geçmeyen sözleşmeli personelin özlük hakları da 4A kadrolu memurlarla eşitlenmişti. İzin, görevde yükselme, mali ve sosyal haklar konusunda önemli iyileştirmeler yapılmıştı.

950 BİN ÇALIŞAN DÜZENLEMEDEN FAYDALANACAK

Türkiye'de geçici kanun düzenlemeleri kapsamında memur statüsüne geçen ve halen memur kadrolarında bulunan yaklaşık 700 bin personel bulunuyor. Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 237 bin 890 sözleşmeli personel, Belediye Kanunu kapsamında ise 11 bin 539 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 249 bin 429 sözleşmeli personel yer alıyor. Potansiyel olarak, bu personelin de memur kadrolarına geçmesi halinde, toplamda 950 bin çalışan bu düzenlemeden faydalanabilecek.

4B'Lİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİN HAKLARI GENİŞLETİLİYOR

Yeni düzenleme ile sözleşmeli personelin hakları daha da genişletiliyor. Bu düzenlemeyle, sözleşmeli personel de 4A kadrosundaki memurların yararlandığı haklardan faydalanabilecek. Bunlar arasında yıllık izin haklarının devredilmesi, aylıksız izin gibi önemli konular da yer alıyor.

EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE TUTARI ARTACAK

Yapılacak değişikliklerden birisi sözleşmeli memurların gelirlerini de artıracak. Düzenlemeye göre 8 yıl boyunca disiplin cezası almayan personelin terfi hakkı devreye girecek. 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe ilerleme hakkı, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olacak.

Sözleşmeli personel de 4A kadrosundaki memurlar gibi kademe yükselmesi haklarından yararlanacak. Bu durum personelin maaşını artırırken bir yandan da emekli aylığı ve ikramiyesine katkı yapacak.

DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ DÜZENLENECEK

Torba yasada ayrıca devlet memurlarıyla ilgili ilave düzenlemeler de yer alıyor. Özellikle Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği birçok konuda yeni düzenlemeler de torba yasanın içinde yer alıyor. Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un adı Devlet Denetleme Kuruluna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun şeklinde değiştiriliyor.

"Denetçilerin görev ve yetkileri" başlıklı hüküm de düzenleniyor. Buna göre, denetim ve soruşturma grupları içinde görev onayları ve/veya grup çalışma programlarıyla verilen konularda denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak; denetlemelerde görevlendirildikleri konularla ilgili olarak kurum ve kuruluşlar ve bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerle yazışma yapmak, bilgi ve belge ile açıklamalarda bulunulmasını istemek; raporlar hazırlamak ve Kurul toplantılarında açıklamalarda bulunmak; mevzuatla verilen görevleri yapmak; Kurul Başkanı ve ilgili Kurul üyesinin verdiği işleri yapmak, denetçilerin görev ve yetkileri olacak.