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Dışişleri Bakan yardımcısı, Esad'ın devrilmesi sonrası bu videoyu paylaştı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Esad rejiminin devrilmesinin ardından bu videoyu paylaştı. Paylaşılan videoda, Türk bayrağı ve Kurtlar Vadisi fon müziği altında Şam'ın bir tepeden görünüşü yer aldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 12:58, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 13:01
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Dışişleri Bakan yardımcısı, Esad'ın devrilmesi sonrası bu videoyu paylaştı

Suriye tarihi gün: 53 yıllık Esad rejimi sona erdi.

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme girilirken; 61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad iktidarı sona erdi. Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki muhalif gruplar Humus'un ardından Şam'a da girdi. Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam'dan ayrılırken; Esad'ın rotasının ne olduğu şimdilik bilinmiyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Esad rejiminin devrilmesinin ardından bu videoyu paylaştı.

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