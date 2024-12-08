Dışişleri Bakan yardımcısı, Esad'ın devrilmesi sonrası bu videoyu paylaştı

Suriye tarihi gün: 53 yıllık Esad rejimi sona erdi.

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme girilirken; 61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad iktidarı sona erdi. Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki muhalif gruplar Humus'un ardından Şam'a da girdi. Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam'dan ayrılırken; Esad'ın rotasının ne olduğu şimdilik bilinmiyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Esad rejiminin devrilmesinin ardından bu videoyu paylaştı.