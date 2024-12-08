Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor

Şam'dan kalkış yapan Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın sinyali kesildi. Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait Ilyushin İI-76 tipi uçağın radar görüntüleri ortaya çıktı. Radar görüntüsüne göre uçağın sinyallerinin Humus kenti yakınlarında kesildiği görülüyor. Uçağın durumu ve uçakta kimlerin bulunduğu henüz bilinmiyor.