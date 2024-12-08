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SMO, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Münbiç'te ilerliyor

Suriye Milli Ordusu, (SMO) terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Münbiç ilçesinde ilerliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 13:30, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 13:55
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SMO, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Münbiç'te ilerliyor

SMO, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı operasyonlara devam ediyor.

Örgütün 2016 yılında işgal ettiği Münbiç'in, kuzey ve batı kesimleinde ilerleyen SMO, teröristlerle çatışmaya devam ediyor. Öte yandan ilçede halk ayaklanarak terör örgütünü kentten çıkarmaya çalışıyor

Münbiçliler, kent merkezinde ayaklanarak, hapishanelerdeki tutsakları kurtarmıştı.

İlçe nüfusunun ezici çoğunluğunu Araplar oluşturuyor.

- Münbiç'in önemi

ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen ilçe örgütün işgalinde PKK/YPG, Münbiç ilçesini, Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti.

ABD, Türkiye'ye, ilçenin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceği sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin buradan ayrıldığını bildirmiş ancak örgüt buradan çıkmamıştı.

PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti.

Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulma hazırlıklarına darbe indirmişti.

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