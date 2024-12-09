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YÖK'ten bir program için merkezi öğrenci alım kararı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, özel yetenekle öğrenci alan Spor Yöneticiliği Programına önümüzdeki yıldan itibaren merkezi alımla öğrenci alımı yapılmasına karar verdi!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 12:00, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 08:43
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YÖK'ten bir program için merkezi öğrenci alım kararı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından devlet ve vakıf üniversiteleri bünyesinde özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Spor Yöneticiliği Programına 2025 YKS'den itibaren merkezi yerleştirme ile öğrenci alımına karar verilmiştir.

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