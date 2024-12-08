Ordu merkezli 14 ilde organize suç operasyonu: 24 tutuklama

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafında; 'Örgüt Kurmak ve Yönetmek', 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarına yönelik, Ordu merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Sinop, Manisa, Kocaeli, Uşak, Tekirdağ, Antalya, Bursa, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Mardin illerinde operasyon düzenlendi. 57 şüpheliye yönelik 69 adreste düzenlenen operasyonda 43 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 105 adet farklı firmalara ait kaşe, 3 adet imza kaşesi, 25 adet çek sureti, 12 adet senet, çok sayıda paravan şirketlere ait fatura ve doküman, 2 adet 9 milimetre tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 62 adet fişek ele geçirildi.

Sağlık kontrolleri tamamlanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edilen 43 şüpheliden 24'ü tutuklanırken, 19 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.