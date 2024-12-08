Yeni doğmuş bebeği çöpe bırakmışlar
Mersin'de çöp konteynerinin yanında bir aylık erkek bebek bulundu. Hastanede tedaviye alınan bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 15:57, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 15:56
Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi Atatürk Parkı'nda yürüyüş yapan kişi, çöp konteynerinin yanında beze sarılı bebek görünce polise haber verdi.
İhbar üzerine parka sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülen bebek tedaviye aldı. Sağlık durumu iyi olan erkek bebeğin taburcu edildikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı belirtildi.
Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.