Çanakkale'de fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 16:12, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 16:12
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle tarifede bulunan planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Kabatepe-Gökçeada hattında yarın sadece Kabatepe?den saat 19.00, Gökçeada?dan ise saat 17.00'de sefer yapılacağı, Kabatepe'den 09.00 ve 15.00, Gökçeada'dan 07.00 ve 11.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği kaydedildi.