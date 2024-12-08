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Bakan Fidan: Suriyeliler artık ülkelerine dönebilirler

Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'deki yaşananlara ilişkin,'Ülkelerini terk etmek zorunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler' açıklamalarında bulundu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 19:35, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 20:19
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Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'deki son gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Türkiye, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem veriyor.

Suriyeliler artık ülkelerine dönebilirler

Ülkelerini terk etmek zorunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler.

Bölgede ve bölge dışındaki tüm aktörlerin sakin biçimde hareket etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı.

Terör örgütleri DEAŞ ve PKK'nın bu süreçte bir kazanım sağlamaması için mücadele etmeliyiz. Suriye'de yeni hükümetin tüm tarafları kapsayıcı şekilde hareket etmesi gerekir. Biz Suriye'de barışın tesisi için elimizden geleni yapacağız. Bölgesel aktörlerle işbirliğimizi devam ettireceğiz.

Beşar Esad nerede?

(Esad'in nerede olduğu bilgisi) Bununla ilgili herhangi bir yorum yapamam, muhtelemen Suriye dışındadır.

Suriye'nin istikrarı için çok uzun zamandır çaba gösteriyoruz. Bunlar zorlu ve yoğun çalışılması gereken zamanlar. Bölgesel ülkelerin yeni Suriye'yi zorluk çıkarmayan bir yapı olarak görmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan el uzattı

Bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanınca Cumhurbaşkanı Erdoğan el uzattı, ancak rejim bunu kabul etmedi. Halkın yarısı hem ülke içinde hem ülke dışında yerinden edildi. Bu sabah Suriye yeni bir aşamaya ulaştı.

Suriye'deki görüşmelerde taraf olmayacağız

Herhangi bir PKK uzantısı Suriye'de herhangi bir şekilde meşru bir taraf olarak değerlendirilemez. Suriye'deki görüşmelerde görüşeceğimiz bir taraf olamaz."

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