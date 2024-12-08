Erzurum'daki taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı

2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
MEB AGS Ders Notu ve Soru Bankası Seti Hediye!
MEB AGS Ders Notu ve Soru Bankası Seti Hediye!
Sponsorlu İçerik
Cevdet Yılmaz: Suriye halkı için yeni bir dönem başladı
Cevdet Yılmaz: Suriye halkı için yeni bir dönem başladı
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A, 2025'in ilk çeyreğinde hizmete alınacak
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A, 2025'in ilk çeyreğinde hizmete alınacak
Zeytinyağında iki ülkeden 'fiyatlar yarı yarıya düşecek' yalanı
Zeytinyağında iki ülkeden 'fiyatlar yarı yarıya düşecek' yalanı
Ankara'da feci kaza: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da feci kaza: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Dışişleri Bakan yardımcısı, Esad'ın devrilmesi sonrası bu videoyu paylaştı
Dışişleri Bakan yardımcısı, Esad'ın devrilmesi sonrası bu videoyu paylaştı
DMK değişiyor! Memur maaşları ve ikramiye tutarları artacak
DMK değişiyor! Memur maaşları ve ikramiye tutarları artacak
'İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur'
'İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur'
Eğitime 5 yılda toplam 2,6 trilyon lira harcandı
Eğitime 5 yılda toplam 2,6 trilyon lira harcandı
Meclis'te 12 günlük bütçe maratonu başlıyor
Meclis'te 12 günlük bütçe maratonu başlıyor
Darphane'den UTTS ile ilgili iddialara yanıt
Darphane'den UTTS ile ilgili iddialara yanıt
TÜİK 15 bilişim personeli alacak
TÜİK 15 bilişim personeli alacak
Türkiye'de üretilen bir ürün yurt dışında nasıl daha ucuz olabiliyor?
Türkiye'de üretilen bir ürün yurt dışında nasıl daha ucuz olabiliyor?
Staj yapan anneye 6 yıl erken emeklilik fırsatı
Staj yapan anneye 6 yıl erken emeklilik fırsatı
Doktora saldırıda 'makas ve su ısıtıcısı' silah sayıldı
Doktora saldırıda 'makas ve su ısıtıcısı' silah sayıldı
En düşük emekli maaşına zam yeni yıla kaldı
En düşük emekli maaşına zam yeni yıla kaldı
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esad, Şam'dan ayrıldı
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esad, Şam'dan ayrıldı
En düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi
Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi
Erdoğan: Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok!
Erdoğan: Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok!
MSB'nin gururlandıran paylaşımı
MSB'nin gururlandıran paylaşımı
Bakan Şimşek: Türkiye önemli bir üretim üssü
Bakan Şimşek: Türkiye önemli bir üretim üssü
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı!
Önce çaldılar sonra 1 milyon liraya sahibine geri verdiler!
Önce çaldılar sonra 1 milyon liraya sahibine geri verdiler!
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Alemdar'dan asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Alemdar'dan asgari ücret açıklaması
Polis memuru evinde ölü bulundu!
Polis memuru evinde ölü bulundu!
'Aile hekimleri antibiyotik payını azaltırsa teşvik alacak'
'Aile hekimleri antibiyotik payını azaltırsa teşvik alacak'
OGM'de iki bölge müdürü görevden alındı
OGM'de iki bölge müdürü görevden alındı
Otizmli öğrenciye dayak iddiasına soruşturma
Otizmli öğrenciye dayak iddiasına soruşturma
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Adli Olaylar

Erzurum'daki taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı

Erzurum'da çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 17:30, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 17:14
Yazdır
Erzurum'daki taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı

Erzurum-Tortum kara yolu Güzelova Mahallesi mevkisindeki bir besi tesisinde henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Taşlı ve sopalı kavgaya dönen olayda 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık ekiplerince taşındığı esnada bir kişinin sinirlenerek ambulansın arka kapısının camını kırdığı öğrenildi.

Öte yandan olay anı çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde kavga anı ile çevredekilerin olay yerine doğru gitmesi, bölgeye gelen ambulans yer alıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber