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Erdoğan, 2025 yılı KYK burs ve kredi miktarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 22:57, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 23:14
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Erdoğan, 2025 yılı KYK burs ve kredi miktarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

KYK BURSU 3 BİN LİRA OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenerek, "Bu sene ne burs vereceğiz? Rakamı aldın benden." dedi. Bakan Bak da "3 bin lira dediniz efendim, aylık 3 bin lira." yanıtını verdi.

Bunun üzerine, salondakilere "Nasıl, 3 bin lira iyi mi?" diye soran Erdoğan, "2 bin alınıyordu. Şimdi onu 3 bine yükselttik. Daha iyi olacak inşallah. Ama bizim Özgür kardeşimiz sağ olsun, halen nerelerde yüzüyor." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA ÇOK FARKLI BİR YERE EVRİLİYOR, ÖNÜMÜZDELİ 2-3 AY ÇOK ÖNEMLİ"

Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını değerlendirdi.

"Uluslararası Ceza Mahkemesi çok isabetli bir karar verdi" diyen Erdoğan, "Ama bundan önce verilen kararlara da Netanyahu hiçbir zaman uymamıştır. Buna da uymayacaktır. Uysa da uymasa da bu kararın verilmiş olması, İsrail karşıtı ülkelerin onur mücadelesini kazanmasıdır. Bu çok önemliydi. Netanyahu, mahkemelerin vermiş olduğu kararlar karşısında bakalım ne yapacak. Bir de tabii dünya çok değişik bir süreci yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Şimdi Amerika'da Trump yönetimi geldi" diyen Erdoğan, "Trump ile Amerika'daki yeni yönetim nasıl oluşacak bunu da göreceğiz. Bütün bunlarla birlikte de dünya çok farklı bir yere doğru evriliyor. Onun için de bizim önümüzdeki 2-3 ay çok önemli. Biz de Türkiye olarak elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz, ortaya koyuyoruz ve mesajlarımızı da ona göre dünyaya veriyoruz." diye konuştu.

MUHALEFETİN KONSER HARCAMALARI

Muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin konser etkinliklerinde bir sanatçıya 50-60 milyon lira ödemesiyle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi böyle bir harcamayı şarkıya, türküye, şuna buna falan vermek hele hele bir taraftan ağlayacaksın, 'ekonomide şartlar şöyle zor, böyle zor' diyeceksin ve böyle bir zamanda kalkıp bu tür harcamaları yapacaksın. Böyle bir şeye Cumhurbaşkanı olarak girmem, müsaade de etmem."

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