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Eskişehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de bariyere çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 23:39, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 23:40
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Eskişehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ankara-Bursa kara yolunun 6'ncı kilometresinde, Bozüyük istikametine giden Mustafa Y. idaresindeki otomobil bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü Mustafa Y. ile otomobilde bulunan Ceren K., Burcu K. ve Özgür Arslan yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Özgür Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Y., Ceren K. ve Burcu K.'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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