9 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

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