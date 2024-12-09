Önceki gün karısını, dün de çocuğunu öldürdü

TÜİK açıkladı: Kasım'da en çok kazandıran yatırım aracı?
TÜİK açıkladı: Kasım'da en çok kazandıran yatırım aracı?
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortanı Yaptır.
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortanı Yaptır.
Sponsorlu İçerik
İki kurumun personel alım ilanı Resmi Gazetede yayımlandı
İki kurumun personel alım ilanı Resmi Gazetede yayımlandı
AYM'nin faiz ile ilgili iptal kararı Resmi Gazete'de
AYM'nin faiz ile ilgili iptal kararı Resmi Gazete'de
İş dünyasından çağrı: Kamuya harcama reformu gelmeli
İş dünyasından çağrı: Kamuya harcama reformu gelmeli
Konut alamayan otomobile yöneldi: Rekor gelebilir
Konut alamayan otomobile yöneldi: Rekor gelebilir
Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı yarın
Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı yarın
Kabine 'Suriye' ana gündemiyle toplanıyor
Kabine 'Suriye' ana gündemiyle toplanıyor
TBMM'de bütçe maratonu bugün başlıyor
TBMM'de bütçe maratonu bugün başlıyor
Erdoğan, 2025 yılı KYK burs ve kredi miktarını açıkladı
Erdoğan, 2025 yılı KYK burs ve kredi miktarını açıkladı
Sahte ilanlarla, 385 milyon liralık dolandırıcılık
Sahte ilanlarla, 385 milyon liralık dolandırıcılık
Bakan Fidan: Suriyeliler artık ülkelerine dönebilirler
Bakan Fidan: Suriyeliler artık ülkelerine dönebilirler
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
Cevdet Yılmaz: Suriye halkı için yeni bir dönem başladı
Cevdet Yılmaz: Suriye halkı için yeni bir dönem başladı
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A, 2025'in ilk çeyreğinde hizmete alınacak
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A, 2025'in ilk çeyreğinde hizmete alınacak
Zeytinyağında iki ülkeden 'fiyatlar yarı yarıya düşecek' yalanı
Zeytinyağında iki ülkeden 'fiyatlar yarı yarıya düşecek' yalanı
Ankara'da feci kaza: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da feci kaza: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Dışişleri Bakan yardımcısı, Esad'ın devrilmesi sonrası bu videoyu paylaştı
Dışişleri Bakan yardımcısı, Esad'ın devrilmesi sonrası bu videoyu paylaştı
DMK değişiyor! Memur maaşları ve ikramiye tutarları artacak
DMK değişiyor! Memur maaşları ve ikramiye tutarları artacak
'İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur'
'İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur'
Eğitime 5 yılda toplam 2,6 trilyon lira harcandı
Eğitime 5 yılda toplam 2,6 trilyon lira harcandı
Darphane'den UTTS ile ilgili iddialara yanıt
Darphane'den UTTS ile ilgili iddialara yanıt
TÜİK 15 bilişim personeli alacak
TÜİK 15 bilişim personeli alacak
Türkiye'de üretilen bir ürün yurt dışında nasıl daha ucuz olabiliyor?
Türkiye'de üretilen bir ürün yurt dışında nasıl daha ucuz olabiliyor?
Staj yapan anneye 6 yıl erken emeklilik fırsatı
Staj yapan anneye 6 yıl erken emeklilik fırsatı
Doktora saldırıda 'makas ve su ısıtıcısı' silah sayıldı
Doktora saldırıda 'makas ve su ısıtıcısı' silah sayıldı
En düşük emekli maaşına zam yeni yıla kaldı
En düşük emekli maaşına zam yeni yıla kaldı
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esad, Şam'dan ayrıldı
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esad, Şam'dan ayrıldı
En düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi
Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Önceki gün karısını, dün de çocuğunu öldürdü

Mersin'de önceki gün yeni aldıkları evin önünde eşini tabanca ile başından vurup öldürerek kaçan engelli koca, dün de 8 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 07:27, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 10:18
Yazdır

Edinilen bilgiye göre, önceki gün merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde, yeni tamamlanan bir apartmandan ev alan Leyla Ç. (50) dairesini temizlemeye gitti. Bir süre sonra kadının kocası Zafer Ç. de (46) eşinin yanına gitti. Çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Leyla Ç., eşi Zafer Ç. tarafından binanın önündeki sokakta silahla kafasından vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi koca, yanına 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi de alarak olay yerinden kaçtı.

Öldürülen kadının cenazesi polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Oğlunu da öldürüp intihara teşebbüs etti

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, dün gece saatlerinde zanlının yanında götürdüğü 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi de öldürerek intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine merkez Toroslar ilçesinin kırsal kesiminde bulunan bir otelin olduğu bölgeye giden polis ekipleri, 8 yaşındaki çocuğun başından tabanca ile vurularak öldürüldüğünü, zanlı Zafer Ç.'nin ise aynı silahla göğsünden kendisini vurarak intihara teşebbüs ettiğini belirledi.

Önceki gün karısını, dün de oğlunu öldüren zanlı, ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, çocuğun cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber