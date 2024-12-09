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Uzmanlardan uyarı: Okul servislerinin rengi değişmeli

Uzmanlar "Okul servislerine, sarı ve turuncu renk zorunluluğu getirilerek, aracın her alanda kullanımının önüne geçilmeli" diyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 07:58, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 07:33
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Uzmanlardan uyarı: Okul servislerinin rengi değişmeli

Son dönemde okul servislerine yapılan denetimlerin artmasına rağmen, servis sürücülerinin sebep olduğu kazaların ve trafik ihlallerinin önüne geçilemiyor.

Yakın zamanda yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte okul servisi sürücüsü olabilmek için aranan deneyim kriterleri yıl bazında aşağı çekilmişti. Servis sürücülerinin trafikte kazaya davetiye çıkarmasının önüne geçmek için alınabilecek tedbirleri gazetemize değerlendiren uzmanlar, yetkilileri uyardı.

Yol ve Güvenlik Uzmanı Metin İntepe "Öncelikle sürücü yetiştirme okullarının açılması gerekiyor. Problemlerin, Mesleki Yeterlilik Belgesi veya UKOME'ler ile çözüleceğine inanmıyorum. Sürücülerin, servis şoförlüğü haricinde turizm sektöründe çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli. Bu araçlara takometre takılmalı" diye konuştu. Avrupa'da ağır ticari araçlar ve yolcu taşıma araçları için geçerli olan C ile D sınıfı ehliyet sahiplerinin, 5 yılda bir düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılarak ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor" dedi.

İLERİ SÜRÜŞ TEKNİĞİ

Yol Güvenliği ve İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Yiğit Dedeoğlu ise, son yönetmelikte yapılan ve aralarında deneyim kriterlerini yıl bazında aşağı indiren değişikliklerin geri alınması gerektiğini söyledi. Dedeoğlu "Okul servisi sürücülüğü yapanlar, aynı zamanda personel taşıma ya da taksi sürücülüğü gibi ek işler yaparak direksiyon başına yorgun olarak geçebiliyor. Sürücülerin aldığı eğitim ve psikoteknik belgelerinin yanı sıra, yetkili kurumlardan ileri sürüş teknikleri eğitimleri de alması önemli. Yönetmelik, 12 yaşında araçların servis aracı olarak kullanılmasına müsaade ediyor. 7 yılla sınırlandırılması lazım. Güvenlik ve uyarı sistemleri ile meydana gelebilecek birçok kazanın önüne geçilecektir. Çeşitli ülkelerde olduğu gibi okul servislerinin, sarı ve turuncu renk olma zorunluluğu getirilerek, aracın her alanda kullanımının önüne geçilebilir. Farkındalık artırmak için kamu spotu hazırlanabilir" ifadelerini kullandı.

SAMET EKER

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