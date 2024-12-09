TÜİK açıkladı: Kasım'da en çok kazandıran yatırım aracı?
TÜİK açıkladı: Kasım'da en çok kazandıran yatırım aracı?
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortanı Yaptır.
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortanı Yaptır.
Sponsorlu İçerik
İki kurumun personel alım ilanı Resmi Gazetede yayımlandı
İki kurumun personel alım ilanı Resmi Gazetede yayımlandı
AYM'nin faiz ile ilgili iptal kararı Resmi Gazete'de
AYM'nin faiz ile ilgili iptal kararı Resmi Gazete'de
İş dünyasından çağrı: Kamuya harcama reformu gelmeli
İş dünyasından çağrı: Kamuya harcama reformu gelmeli
Konut alamayan otomobile yöneldi: Rekor gelebilir
Konut alamayan otomobile yöneldi: Rekor gelebilir
Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı yarın
Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı yarın
Kabine 'Suriye' ana gündemiyle toplanıyor
Kabine 'Suriye' ana gündemiyle toplanıyor
TBMM'de bütçe maratonu bugün başlıyor
TBMM'de bütçe maratonu bugün başlıyor
Erdoğan, 2025 yılı KYK burs ve kredi miktarını açıkladı
Erdoğan, 2025 yılı KYK burs ve kredi miktarını açıkladı
Sahte ilanlarla, 385 milyon liralık dolandırıcılık
Sahte ilanlarla, 385 milyon liralık dolandırıcılık
Bakan Fidan: Suriyeliler artık ülkelerine dönebilirler
Bakan Fidan: Suriyeliler artık ülkelerine dönebilirler
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
Cevdet Yılmaz: Suriye halkı için yeni bir dönem başladı
Cevdet Yılmaz: Suriye halkı için yeni bir dönem başladı
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A, 2025'in ilk çeyreğinde hizmete alınacak
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A, 2025'in ilk çeyreğinde hizmete alınacak
Zeytinyağında iki ülkeden 'fiyatlar yarı yarıya düşecek' yalanı
Zeytinyağında iki ülkeden 'fiyatlar yarı yarıya düşecek' yalanı
Ankara'da feci kaza: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da feci kaza: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Dışişleri Bakan yardımcısı, Esad'ın devrilmesi sonrası bu videoyu paylaştı
Dışişleri Bakan yardımcısı, Esad'ın devrilmesi sonrası bu videoyu paylaştı
DMK değişiyor! Memur maaşları ve ikramiye tutarları artacak
DMK değişiyor! Memur maaşları ve ikramiye tutarları artacak
'İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur'
'İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur'
Eğitime 5 yılda toplam 2,6 trilyon lira harcandı
Eğitime 5 yılda toplam 2,6 trilyon lira harcandı
Darphane'den UTTS ile ilgili iddialara yanıt
Darphane'den UTTS ile ilgili iddialara yanıt
TÜİK 15 bilişim personeli alacak
TÜİK 15 bilişim personeli alacak
Türkiye'de üretilen bir ürün yurt dışında nasıl daha ucuz olabiliyor?
Türkiye'de üretilen bir ürün yurt dışında nasıl daha ucuz olabiliyor?
Staj yapan anneye 6 yıl erken emeklilik fırsatı
Staj yapan anneye 6 yıl erken emeklilik fırsatı
Doktora saldırıda 'makas ve su ısıtıcısı' silah sayıldı
Doktora saldırıda 'makas ve su ısıtıcısı' silah sayıldı
En düşük emekli maaşına zam yeni yıla kaldı
En düşük emekli maaşına zam yeni yıla kaldı
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esad, Şam'dan ayrıldı
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esad, Şam'dan ayrıldı
En düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi
Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Konut alamayan otomobile yöneldi: Rekor gelebilir

Türkiye otomobil satışlarında bu yıl yeni bir rekor kırabilir. Geçtiğimiz yılı 1 milyon 232 bin 635 adetlik satışla kapatan pazarda ilk 11 ayda 1 milyon 68 bin 260 adet araç satıldı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "160 bin ile 180 bin adet arasında satış beklentisi var. Bu durumda yeni rekor gelebilir" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 08:07, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 08:12
Yazdır
Konut alamayan otomobile yöneldi: Rekor gelebilir

Otomotiv verisi ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, 2024 yılı sıfır kilometre ve ikici el pazarıyla ilgili değerlendirme yaptı. Kasım ayında pazarın yüzde 5,3 artışla 121 bin 94 adede ulaştığını ifade eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, 11 aylık süreçte ise toplam satışın 1 milyon 68 bin 260 adet seviyesine yükseldiğini belirtti.

KONUT ALAMAYAN OTOMOBİLE YÖNELDİ

Ertelenmiş talep ve yeni model tanıtımlarının cazibesinin, tüketici ilgisini canlı tutmaya devam ettiğini belirten Hüsamettin Yalçın, "Paralarını enflasyon karşısında korumak isteyen ancak ev veya gayrimenkul alamayan tüketicilerin sıfır araçlara yönelmesiyle birlikte, markaların yıl sonu satış ve kredi-faiz kampanyaları satışları destekleyecek önemli bir etken olmayı sürdürüyor. Ayrıca özellikle yıl sonu hedeflerini yakalamak isteyen filo sektörünün de alımlarını kısmen de olsa artırması, pazarın toplam hacmine ciddi bir katkı sağlayacaktır ve aralık ayı satışlarını daha da yukarı taşıyabilir" ifadelerini kullandı.

ARALIKTA 160 BİN SATIŞ SÜRPRİZ OLMAZ

Aralık ayında satışların 160 bin-180 bin adet seviyelerine ulaşmasının sürpriz olmayacağının altını çizen Yalçın, "Bu durumda, 2024 yılı toplam satışlarının yaklaşık 1 milyon 240 bin adedi bulması ve geçen yılki 1 milyon 232 bin 635 adetlik rekorun geride bırakılması şaşırtıcı olmayacaktır. Tüm bu dinamikler ışığında, yılın yeni bir rekorla tamamlanması kuvvetle bekleniyor" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan geçtiğimiz yılın son ayında otomobil satışları 158 bin 653 adet olmuştu. Bu da tahminlerin yüksek olduğunu gösteriyor.

İkinci el araç satışı 7 milyon adedi geçer

İkinci el otomobil pazarında ise özellikle yaz aylarında başlayan satış artış trendinin yıl sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Hüsamettin Yalçın, "Tüketiciler, özellikle sıfır araç fiyatlarındaki artış nedeniyle ikinci ele yönelirken, artan arz ve rekabet de piyasayı canlandırıyor. 2024 yılı sonunda ikinci el otomobil pazarında da bir rekor gelebilir. Toplam satışın 7 milyon adedin üzerine çıkarak yeni bir rekor seviyeye ulaşmasını bekleyebiliriz. Özellikle aralık ayında sıfır araç pazarındaki hareketliliğin etkisiyle ikinci elde de güçlü bir kapanış görebiliriz. Bu dinamiklerle birlikte, yıl boyunca pazarda devam eden artış trendi yıl sonuna kadar hız kesmeden sürecektir" diye konuştu.

Şuayip Alabay

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber