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Bakanlıktan 11 ilde 21 un fabrikasına denetim

Ticaret Bakanlığı'nın piyasa dengesini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlara karşı yaptığı denetimlerde 11 vilayette 21 farklı un fabrikası denetlendi. Denetimler sonucu 17 fabrika için fahiş fiyat incelemesi başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 08:30, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 08:45
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Bakanlıktan 11 ilde 21 un fabrikasına denetim

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasada adil fiyat mekanizmalarının oluşumunu sağlamak amacıyla, özellikle temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat değişimlerini titizlikle takip etmekteyiz. Bu kapsamda, ülke genelinde temel tüketim maddelerinden biri olan ekmeklik unun fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları incelemek ve piyasa düzenlemelerine aykırı durumları tespit etmek üzere kapsamlı denetimler yapılmıştır" denildi.

Amasya, Ankara, Balıkesir, Çorum, Edirne, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Rize, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 11 farklı ilde faaliyet gösteren 21 un fabrikasında yapılan 50 kg'lık ekmeklik un fiyatları denetimleri sonucunda, Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı olarak fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edildiği vurgulanarak, "Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalar hakkında gerekli idari süreçler başlatılmış olup bu doğrultuda, her bir firma için hazırlanan tutanaklar, firma yetkililerinin savunmaları alındıktan sonra Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilecektir. Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, piyasa düzenini bozduğu tespit edilen firmalara ivedilikle gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, piyasalarda şeffaflığı ve adaleti sağlamak, tüketicilerin korunmasını temin etmek ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu kapsamda piyasa düzenine zarar veren davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Tüketicinin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edecektir" açıklaması yapıldı.

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