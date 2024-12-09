Otoparkta bulunan elektrikli araçta yangın: Bina tahliye edildi

Ekipler, site sakinlerini dumandan etkilenmemeleri için yangın merdivenleriyle tahliye etti.

Dumanı fark eden güvenlik görevlileri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Başak Mahallesi Yeşil Vadi Caddesi'ndeki 14 katlı sitenin otoparkında şarja bağlı olduğu öğrenilen bir otomobil yanmaya başladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net