AYM'nin faiz ile ilgili iptal kararı Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararı ile "Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir" ibaresi iptal edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 09:14, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 09:51
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 19. maddesinin dördüncü, birinci fıkrasının dördüncü cümlesinin iptal edilmesine yüksek mahkeme oy birliği ile hükmetti.
İptal edilen dördüncü cümle "Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir" düzenlemesini içeriyordu.