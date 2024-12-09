AYM'nin faiz ile ilgili iptal kararı Resmi Gazete'de

İptal edilen dördüncü cümle "Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir" düzenlemesini içeriyordu.

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