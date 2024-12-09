Çocukların kavgası sokağı karıştırdı: 4 yaralı

Olay, dün gece saatlerinde Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocuklar arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce çocukların aileleri de olaya dahil oldu. Sopalar, bıçaklar ve kaldırım taşlarının kullanıldığı kavgada 1 kişi bıçaklanarak, 3 kişi de darp edilerek yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, grubu güçlükle ayırırken kavga sonucu park halindeki 4 araçta maddi hasar oluştu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan kişiler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.