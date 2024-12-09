Öğrencileri taşıyan okul servisi ticari araçla çarpıştı: 9 yaralı

Kara yolu ulaşımı bir süre kontrollü olarak sağlandıktan sonra ekiplerin çalışmasıyla normale döndü.

Diğer yaralılar ise Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ambulansları ve itfaiye aracı geldi.

Kazada okul servis aracı sürücüsü Ali Kaya ve hafif ticari araç sürücüsü Vasfi Acar ile 7 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Refik Cesur Caddesinde E-90 kara yoluna çıkmak üzere olan Ali Kaya'nın kullandığı 06 S 70067 plakalı okul servis aracına Ankara istikametinden gelen Vasfi Acar'ın kullandığı 20 LG 907 plakalı hafif ticari araç sol taraftan çarptı. Hızını alamayan araç refüjde bulunana trafik tabelasına çarparak durabildi.

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