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MSB: Helikopter kazasında şehit sayısı 6'ya yükseldi

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde iki helikopterin teması sonucu askeri helikopter düştü. MSB, şehit sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 12:35, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 13:35
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu sırasında iki askeri helikopterin teması sonucu bir askeri helikopter düştü. Diğer askeri helikopterin de güvenle indirildiği açıklandı.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin yaptığı açıklamada, İki eğitim helikopterinin çarpıştığını, birinin güvenli iniş yaptığını aktardı.

Vali Erin, olay yerinde olduklarını ve inceleme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Helikopterdeki şehitlerden birinin Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu belirtildi.

MSB, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi

Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:

"Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."

MSB'den başsağlığı mesajı

MSB, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

"Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyoruz."

Fahrettin Altun'dan başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:

"Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında 6 askerimizin şehit olduğu haberi bizleri derinden üzmüştür.

Ciğerimizi yakan kazada şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine sabrıcemil niyaz ediyorum.

Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Milletimizin başı sağolsun."

Kabine üyelerinden, şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Isparta'da eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından, "Isparta'da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da askeri helikopterin eğitim uçuşu esnasında düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Isparta'da eğitim uçuşu esnasında askeri bir helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan 6 askerimize Allah'tan rahmet acılı ailelerine, Kahraman ordumuza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun."

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