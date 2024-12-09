Manisa'da sahte içki operasyonu: 5 ton etil alkol ele geçirildi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde sahte içki üretenlere yönelik operasyonda 5 ton etil alkol geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 12:53, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 12:54
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İnönü Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada 5 ton etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili A.Ç. gözaltına alındı.