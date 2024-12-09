Bakan Işıkhan: Ücretlilerimizi fırsatçılara ezdirmeyeceğiz

Işıkhan, Bakanlıkta düzenlenen perakende sektöründe faaliyet yürüten firmaların temsilcilerinin de yer aldığı Perakendeciler Sektör Toplantısı'na katıldı.

Perakende sektörünü hem küresel olarak hem de Türkiye açısından ele almak ve özellikle bu sektör kapsamında temsilcilerin ihtiyaçlarını, isteklerini ve önerilerini değerlendirmek üzere toplandıklarını belirten Işıkhan, toplantılar kapsamında daha önce tekstil, hazır giyim ve deri sektörünün temsilcileriyle bir araya geldiklerini ve burada önemli sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Perakende sektörünün, küresel olarak ekonomik dinamiklerin ve tüketici davranışlarının sürekli değişip geliştiği bir sektör konumunda olduğunu aktaran Işıkhan, salgın sonrası dönemde sektörün yeniden şekillendiğini, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimi gibi konuların ön plana çıktığını bildirdi.

Bu yıl küresel perakende sektörü görünümünde çevrim içi alışveriş trendinin hız kesmeden devam ettiğini ve bu alanın perakendeciler için kritik bir odak nokta haline geldiğini aktaran Işıkhan, "Çevresel sorunlara yönelik farkındalık arttıkça, perakendeciler de sürdürülebilir ürünler sunmak, ambalaj atıklarını azaltmak ve tedarik zincirlerinde şeffaflık sağlamak gibi ekolojik uygulamaları benimseyerek bu talebe yanıt vermeye çalışmaktadır." diye konuştu.

Küresel ekonomi, enflasyon ve dalgalanan tüketici güveni gibi zorluklarla karşı karşıya olan perakendecilerin, bütçe bilincine sahip tüketicileri çekmek ve karlılığı sağlamak için fiyatlandırma stratejilerini ve promosyonlarını esnek tutmaları gerekliliğini ortaya çıkardığının altını çizen Işıkhan, bu değişim ve dönüşüm kapsamında perakendecilerin piyasadaki büyüklük, hükümet politikaları, vergiler veya coğrafi konular sebebiyle farklı bölgelerde, farklı satış hacimleri ve büyüme dinamiklerine ulaştığını kaydetti.

- "Kadın istihdamında güçlü büyüme oranları izlendiği gözlenmiştir"

Bakan Işıkhan, perakende sektöründe 2014'te 1,2 milyon olan sigortalı çalışan sayısının 2024'te 1,5 milyonun üzerine çıktığını bildirdi.

Gıda perakendeciliğinde sigortalı çalışan sayısının 660 bin civarında olduğunu, kadın çalışan sayısının ise 325 binin üzerinde seyrettiğini belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"Kadın çalışanlarda son 10 yıl içinde yaklaşık yüzde 118'lik dikkati çekici bir artış oranı görülürken, erkek çalışanlarda artış oranı yüzde 19 gibi sınırlı bir sayıda kalmıştır. Gıda dışı perakendecilikte ise zorunlu sigortalı çalışan sayısı 890 binin üzerinde olup, kadın çalışan sayısı 10 yıl içinde yaklaşık yüzde 50 artış oranı ile 420 civarında seyrederken, erkek çalışan sayısında da son 10 yıl içinde yaklaşık yüzde 1'lik azalma söz konusu olmuştur."

Gıda perakendeciliği alanında önemli oranda kadın çalışan sayısının artışının dikkati çektiğini aktaran Işıkhan, "Genç kadınlarda zorunlu sigortalı sayısı 2014'e göre yüzde 76,1 oranında bir artış söz konusudur. Bu artış oranları genç erkeklerde yüzde 23 olarak gerçekleşmiştir. Bölgeler çerçevesinde inceleyecek olursak, zorunlu sigortalı kadın sayısının tüm bölgelerde 2014 yılından bu yana erkeklere kıyasla daha çok artış gösterdiği, özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kadın istihdamında güçlü büyüme oranları izlendiği görülmüştür." bilgisini verdi.

- "Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim"

Bakan Işıkhan, yarın 2025 yılı asgari ücret düzeyini belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını, bu sürecin vatandaşların alım gücünü artırmak ve refahını yükseltmek açısından hayati öneme sahip olduğunu bildirdi.

Komisyon tarafından vatandaşların gelir seviyesi yükseltilirken piyasa dengesini sağlamanın da gözetildiğini, bu noktada işverenlerin ve üreticilerin, fiyat politikalarını bu artışları suistimal edecek şekilde fırsatçılığa dönüştürmemesi gerektiğini söyleyen Işkhan, Ticaret Bakanlığının fahiş fiyat artışlarına karşı kararlı denetim politikaları ve tüketicileri korumada çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Işıkhan, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizim de denetim ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu denetimler, yalnızca vatandaşlarımızın refahını değil, aynı zamanda piyasa dengesini ve sektörümüzün itibarını da korumayı hedeflemektedir. Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir. Sizleri de bu konuda işbirliği yapmaya davet ediyoruz."

- "İnsanlarımızın refahını artırmak ve piyasa güvenini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur"

Bakan Işıkhan, perakende sektörünün sadece ekonomik büyümeyi değil, toplumsal refahı da şekillendiren önemli bir itici güç olduğunu belirtti.

Fahiş fiyat politikalarının sadece vatandaşlara zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda sektörün güvenilirliğine ve ülke ekonomisine de büyük zararlar verdiğine işaret eden Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlarımızın refahını artırmak ve piyasa güvenini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Sürdürülebilir büyüme için vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın güvenini kazanmak, onların ihtiyaçlarına cevap vermek temel önceliğimiz olmalıdır. Çalışanların refahının yanı sıra işverenlerimizin ve sektörümüzün rekabet gücünü artıran önemli bir unsur da adil ücret politikasıdır. Çalışanlarımıza hak ettikleri ücretleri sağlamak, onların motivasyonunu ve verimliliğini artırırken, piyasa güvenini de güçlendirmektedir."

Çalışanların alın terinin karşılığını eksiksiz alması, hem toplumda hem de iş yerlerinde güven ve bağlılığı güçlendireceğini belirten Işıkhan, bu yaklaşımın daha geniş kitlelerin alım gücünü artırarak ekonomik büyümeyi de hızlandıracağını vurguladı.

Işıkhan, çalışanların refahı arttıkça sektördeki büyümenin de hız kazanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle vizyonumuzu daha da genişletmeli, çalışan haklarına saygılı, ücret politikalarında adil ve şeffaf bir anlayışı yaygınlaştırmalıyız. İnsanlarımızın refahını artırmak ve piyasa güvenini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Sizlerle işbirliği içinde, daha adil, daha şeffaf ve daha sürdürülebilir perakende sektörünü inşa edeceğimize olan inancım tamdır."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı devam etti.