AGS'de o konulardan soru sorulmayacak
AGS'de o konulardan soru sorulmayacak
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortanı Yaptır.
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortanı Yaptır.
Sponsorlu İçerik
Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelandan acı haber: 4 ölü
Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelandan acı haber: 4 ölü
TOFAŞ küçülmeye gidiyor! 700 işçi çıkarılacak
TOFAŞ küçülmeye gidiyor! 700 işçi çıkarılacak
Cevdet Yılmaz'dan ucuz elektrik ve doğal gaz açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan ucuz elektrik ve doğal gaz açıklaması
MSB: Helikopter kazasında şehit sayısı 6'ya yükseldi
MSB: Helikopter kazasında şehit sayısı 6'ya yükseldi
Borsa'da İstanbul'da Suriye etkisi: Yüzde 1'in üzerinde yükseldi
Borsa'da İstanbul'da Suriye etkisi: Yüzde 1'in üzerinde yükseldi
'Suriyeli sığınmacılara vergi muafiyeti' iddiasına açıklama
'Suriyeli sığınmacılara vergi muafiyeti' iddiasına açıklama
Engelli emekliliğinde yeni düzenleme! Çalışma gücüne dayalı olacak
Engelli emekliliğinde yeni düzenleme! Çalışma gücüne dayalı olacak
TÜİK açıkladı: Kasım'da en çok kazandıran yatırım aracı?
TÜİK açıkladı: Kasım'da en çok kazandıran yatırım aracı?
İki kurumun personel alım ilanı Resmi Gazetede yayımlandı
İki kurumun personel alım ilanı Resmi Gazetede yayımlandı
AYM'nin faiz ile ilgili iptal kararı Resmi Gazete'de
AYM'nin faiz ile ilgili iptal kararı Resmi Gazete'de
İş dünyasından çağrı: Kamuya harcama reformu gelmeli
İş dünyasından çağrı: Kamuya harcama reformu gelmeli
Konut alamayan otomobile yöneldi: Rekor gelebilir
Konut alamayan otomobile yöneldi: Rekor gelebilir
Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı yarın
Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı yarın
Kabine 'Suriye' ana gündemiyle toplanıyor
Kabine 'Suriye' ana gündemiyle toplanıyor
TBMM'de bütçe maratonu bugün başlıyor
TBMM'de bütçe maratonu bugün başlıyor
Erdoğan, 2025 yılı KYK burs ve kredi miktarını açıkladı
Erdoğan, 2025 yılı KYK burs ve kredi miktarını açıkladı
Sahte ilanlarla, 385 milyon liralık dolandırıcılık
Sahte ilanlarla, 385 milyon liralık dolandırıcılık
Bakan Fidan: Suriyeliler artık ülkelerine dönebilirler
Bakan Fidan: Suriyeliler artık ülkelerine dönebilirler
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
Cevdet Yılmaz: Suriye halkı için yeni bir dönem başladı
Cevdet Yılmaz: Suriye halkı için yeni bir dönem başladı
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A, 2025'in ilk çeyreğinde hizmete alınacak
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A, 2025'in ilk çeyreğinde hizmete alınacak
Zeytinyağında iki ülkeden 'fiyatlar yarı yarıya düşecek' yalanı
Zeytinyağında iki ülkeden 'fiyatlar yarı yarıya düşecek' yalanı
Ankara'da feci kaza: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da feci kaza: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Dışişleri Bakan yardımcısı, Esad'ın devrilmesi sonrası bu videoyu paylaştı
Dışişleri Bakan yardımcısı, Esad'ın devrilmesi sonrası bu videoyu paylaştı
DMK değişiyor! Memur maaşları ve ikramiye tutarları artacak
DMK değişiyor! Memur maaşları ve ikramiye tutarları artacak
'İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur'
'İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur'
Eğitime 5 yılda toplam 2,6 trilyon lira harcandı
Eğitime 5 yılda toplam 2,6 trilyon lira harcandı
Darphane'den UTTS ile ilgili iddialara yanıt
Darphane'den UTTS ile ilgili iddialara yanıt
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TOFAŞ küçülmeye gidiyor! 700 işçi çıkarılacak

Bursa'da üretim yapan otomotiv devi TOFAŞ kendi işten ayrılan, emekli olan ve üretim planlaması nedeniyle iş akitleri sonlandırılan işçilere toplamda 330 milyon TL tazminat ödeneceğini duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 13:18, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 13:19
Yazdır
TOFAŞ küçülmeye gidiyor! 700 işçi çıkarılacak

Bin kişinin işten çıkarılacağı iddialarının gündeme geldiği otomotiv devi açıklama yaparak personel oranının yüzde 13 azaltılacağını duyurdu. Açıklamada iş akitleri sonlandırılan işçilere 330 milyon lira tazminat ödeneceği belirtildi. Yeni başlayan bazı işçilere ise mevcut alacakları olan tazminattın üstünde bir ödeme vaat edilerek kendiliğinden işten ayrılmaları teklif ediliyor. İlk etapta 700 kişinin çıkarıldığı TOFAŞ'ın güncel çalışan sayısı 5 bin 300'den 4 bin 593'e düştü. Emekliliği gelenler de tazminatları ödenerek TOFAŞ'tan çıkarılıyor.

TOFAŞ, emeklilik, işten ayrılan ya da üretim planlaması nedeniyle iş akitleri sonlandırılan personel oranının yüzde 13 azaltılacağını açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu KAP'a yapılan açıklama TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Eroldu ve Muhasebe Müdürü Murat Ulupınar'ın imzasıyla yayımlandı. Açıklamada işten ayrılan çalışanlara yapılacak yasal ödeme tutarının yaklaşık 330 milyon TL olarak hesaplandığı belirtildi.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

"Emekliliğe hak kazanan ve/veya kendi isteğiyle işten ayrılanlar ile üretim planlaması çerçevesinde iş akitleri sonlandırılan çalışanlarımızın etkisiyle; toplam çalışan sayımız, kamuya açıklanan son bilanço tarihindeki toplam çalışan sayısına göre yüzde 13 azalarak 4 bin 593 kişiye inmektedir. Söz konusu ayrılan çalışanlara yapılacak yasal ödeme tutarı yaklaşık 330 milyon TL olarak hesaplanmıştır. İşbu açıklama SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğine ilişkin Rehberin 5.7 maddesinin 11. fıkrası kapsamında yapılmıştır."

Öte yandan, Tofaş Otomobil Fabrikası'ndaki yabancı ortağın hisselerinin satışı konusundaki belirsizliğin sürdüğü ifade edilirken, işten çıkarılan çalışanların Türk Metal Sendikası'nın hakların kazanımı konusunda hiçbir katkısının olmaması sebebiyle sendikaya da tepkili oldukları öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber