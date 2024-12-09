Kıskanç koca dehşet saçtı: 1 ölü 1 yaralı

Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bir börekçiye giden Aykut E. (36), eşinin yanındaki kişiyle (Hayrullah K., 35) yemek yediğini görünce öfkesine hakim olamayarak saldırıya geçti. Aykut E., Hayrullah K.'yi boğazından bıçaklayarak öldürdü, eşi Mavuş E.'yi (29) ise vücudunun farklı bölgelerinden yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hayrullah K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Mavuş E. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan Aykut E., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.