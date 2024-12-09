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3 kurum toplamda 631 personel alacak

Karayolları Genel Müdürlüğüne 409 işçi, TCDD'ye 49 işçi, Ege Üniversitesine de 173 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 631 personel alımı yapılacak

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 15:40, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 15:40
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3 kurum toplamda 631 personel alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü 409 İşçi Alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, 409 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 13 Aralık 2024

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI İŞYERLERİNE SÜRESİ BELİRLİ OLMAYAN SÜREKLİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; TOPLAM 409 İŞÇİ ALINACAKTIR.

Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 09/12/2024 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.

Karayolları Genel Müdürlüğü ilanı detayları için tıklayınız

TCDD, 49 İşçi Alacak

TCDD, 49 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2024. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2024

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Teşekkülümüz işyerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 47 demiryolu yol yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü ve 2 uzakyol birinci zabiti alınacaktır.

İşgücü talepleriniz ülke düzeyinde KPSS şartı aranarak 09.12.2024 - 13.12.2024 tarihleri arasında çalışma adresine göre İŞKUR'da (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacaktır.

TCDD ilanı detayları için tıklayınız

Ege Üniversitesi 173 sözleşmeli personel alacak

Ege Üniversitesi 173 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Aralık 2024

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesi uyarınca aşağıda detayları yer alan unvan ve niteliklerde Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

Ege Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

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