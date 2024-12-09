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10 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Marmara Bölgesi genelinde yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 10 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 16:39, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 16:41
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10 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yarın yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Ege'nin kıyı ve iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Marmara'nın yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

10 il için "sarı" uyarı

Kuvvetli yağış beklenen Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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