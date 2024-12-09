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Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçiliği görevini devraldı

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) seçilen Mehmet Akarca, Şeref Malkoç'tan görevi devraldı. Törende konuşan Malkoç, 8 yıllık görev süresini tamamladığını, Akarca'ya görevini devredeceğini belirtti. KDK'nin Türkiye'nin en genç kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Malkoç, "Önemli olan aziz milletimizdir. Önemli olan bu güzel millete faydalı olabilmek, milletin hakkını, hukukunu koruyabilmektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 17:51, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 18:34
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Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçiliği görevini devraldı

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) seçilen Mehmet Akarca, Şeref Malkoç'tan görevi devraldı.

Malkoç'un görev süresinin dolmasının ardından TBMM Genel Kurulunca Kamu Başdenetçisi seçilen Akarca için Kamu Denetçiliği Kurumunda (KDK) devir teslim töreni düzenlendi.

Törende konuşan Malkoç, 8 yıllık görev süresini tamamladığını, Akarca'ya görevini devredeceğini belirtti. KDK'nin Türkiye'nin en genç kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Malkoç, "Önemli olan aziz milletimizdir. Önemli olan bu güzel millete faydalı olabilmek, milletin hakkını, hukukunu koruyabilmektir." ifadelerini kullandı.

KDK'nin kararlarına uyma oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıktığını dile getiren Malkoç, "Bu Avrupa Birliği ortalamasının da üzerinde." bilgisini paylaştı.

- "Yeni hedefler koyarak ilerleyeceğiz"

Mehmet Akarca, KDK'nin önemli hak arama mekanizmalarından biri olduğunu, idarenin iş ve eylemlerini denetleyip incelediğini ifade etti.

Vatandaşların hak arama süreçlerini kolaylaştırmak ve kurumsal güveni arttırmak için kararlılıkla çalışacaklarını belirten Akarca, "Kurumumuz gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların güvenini kazanmış ve sorunların çözümünde etkin bir üstlenmiştir." diye konuştu.

KDK'nin çok güçlü bir hak arama kurumu haline geldiğini vurgulayan Akarca, şunları kaydetti:

"Kamu Denetçiliği Kurumunun bizden önceki başarılı çalışmalarının üzerine yeni hedefler koyarak ilerlemeye çalışacağız. Hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için özellikle gençlerimize, çocuklarımıza ve dezavantajlı gruplarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Üniversitelerde başlatılan ombudsmanlık kulüplerini daha da geliştirerek hak arama bilincini güçlendirecek projelere imza atacağız. Toplumumuzun her kesimine dokunmak amacıyla halkla buluşma toplantılarına ve yerinde halkı dinleme faaliyetlerimize devam edeceğiz. İnsan haklarına duyarlı, hukukun üstünlüğünü esas alan bir yönetim anlayışı için ulusal ve uluslararası platformlarda etkin rol oynamaya devam edeceğiz. Dijitalleşme ve erişilebilirlik alanlarında yenilikçi adımlar atarak başvuru süreçlerini daha hızlı, şeffaf ve kullanıcı dostu haline getireceğiz. Kamu Denetçiliği Kurumu devlet ve millet arasında bir köprü olmaya devam edecektir. Sadece şikayetleri çözmekle kalmayacak, aynı zamanda toplumsal barışın ve güvenin de teminatı olacaktır."

Konuşmanın ardından Malkoç ve Akarca birbirlerine hediye takdiminde bulundu, görev değişimi gerçekleştirildi.

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