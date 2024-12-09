Sobadan zehirlenen kadın öldü, eşi tedaviye alındı

Fatma Ö, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti, durumu ağır olan kocası ise Erzurum'a sevk edildi.

Eve giren jandarma ve sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çifti ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net