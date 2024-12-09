Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a 'belediyelerin SGK borcu' talimatı

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediyelerin SGK'ya olan borçların ilişkin şunları dedi:

"Muhalefetin de SGK'ya olan borçlarını ödemeye davet ediyorum. Sayın Bakan kendilerini bu konuda çok daha silkelemede fayda var."