Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a 'belediyelerin SGK borcu' talimatı
Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a 'belediyelerin SGK borcu'na ilişkin: "Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 20:06, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 20:35
Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediyelerin SGK'ya olan borçların ilişkin şunları dedi:
"Muhalefetin de SGK'ya olan borçlarını ödemeye davet ediyorum. Sayın Bakan kendilerini bu konuda çok daha silkelemede fayda var."Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari ücret mesajı