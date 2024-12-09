AGS konu dağılımı nasıl olacak?

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in açıklamalarına göre; AGS'de toplam 80 soru sorulacak ve sınavın süresi 110 dakika olacak. ÖABT'de ise sözel yetenek bölümü için 70, sayısal yetenek için 90 dakika süre öngörülüyor.

Yeni düzenlemeye göre AGS'deki Matematik soruları arasında geometri, Türkçe soruları arasında ise dil bilgisi yer almayabilir.

Konu ağırlıkları ise şu şekilde planlanıyor:

Sözel Yetenek: %20

Sayısal Yetenek: %20

Tarih: %15

Coğrafya: %10

Eğitimin Temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi: %25

Mevzuat: %10

Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM arasında devam eden çalışmanın kısa süre içinde tamamlanması ve resmi detayların duyurulması bekleniyor.

Edip Üzen / X