Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin telefonda kendilerini asker, polis, cumhuriyet savcısı gibi tanıtarak vatandaşlardan 5 milyon 192 bin lira aldıklarını belirledi.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Afyonkarahisar, İstanbul, Samsun ve Van'da eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.