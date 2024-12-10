Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 00:13, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 00:16
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar: 2024/426
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
9 Aralık 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKALYINIZ