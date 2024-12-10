Narin davasında, Avukatlar birbirine girdi

Narin Güran cinayetinde savcı mütalaasını sundu ve sanıklar 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. Davada karar çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor. Duruşmaya günler kala, sanık avukatları sosyal medya üzerinden yeni iddialar dile getirmeye başladı.

Cinayetin baş şüphelisi,tutuklu sanık Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, X hesabından Nevzat Bahtiyar'ın eşinin kardeşi olan A.B. ile aralarındaki telefon trafiğini paylaşarak, "yasak aşk" iddiasında bulundu. Akdağ, "Nevzat'ın gerçekte kendi yaşamış oldukları, zihin dünyasında Salim ile Yüksel'e attığı bir iftira olarak yansımış gibi görünüyor" dedi.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, kardeşi Mehmet Bahtiyar'ın eşi Ayşe ile yasak aşk yaşadığını iddia eden Avukat Onur Akdağ, "Nevzat Bahtiyar ile kardeşi Mehmet Bahtiyar'ın eşi olan A.B. arasında Narin olayından önceki 4 aylık süreçte toplam 177 kez arama ve cevapsız arama kaydı bulunmaktadır! BTK tarafından dosyaya gönderilen iletişimin tespitine yönelik kayıtları incelediğimizde Nevzat'ın kendi kardeşi olan Mehmet ile dahi bu kadar arama geçmişi bulunmamakta!" dedi.

Nevzat Bahtiyar'ın Konya Barosu'na kayıtlı avukatı Adnan Ateş, X hesabından Onur Akdağ'a cevap verdi. Ateş, "Müvekkil Nevzat Bahtiyar'ın, kardeşi Mehmet Bahtiyar'ın eşi ile görüştüğü iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Ayşe Bahtiyar adına kayıtlı GSM hattı kocası Mehmet Bahtiyar tarafından kullanılmakta olup iddia edilen görüşmeler Nevzat ile kardeşi Mehmet arasında yapılan görüşmelerdir. Dolayısıyla müvekkil Nevzat Bahtiyar'ın kendisinin yaşadığı ve karşı tarafa yansıttığı bir eylemi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ateş'e Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ yeni soruyla karşılık verdi. Akdağ, "Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Mehmet Bahtiyar ile de aynı zaman aralağında 158 görüşmesi var. Şimdi Mehmet Bahtiyar'ın iki hat kullandığını mı iddia ediyorsunuz? Hem karısına ait hattı hem de kendisine ait hattı ayrı ayrı kullandığını mı iddia ediyorsunuz?" sorusunu yöneltti.