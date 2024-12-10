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Hakim ve savcılar akademi yolunda

Meslekte sekiz yılını tamamlamış hakim ve savcılar, Türkiye Adalet Akademisi'nde öğretim elemanı olarak görev yapabilecek. AK Parti'nin Ocak 2025 sonrası Meclis'e sunacağı yasa teklifi, hakim ve savcıların bu göreve atanmasında Adalet Bakanı'nın yetkili olmasını öngörüyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 07:50, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 07:53
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Hakim ve savcılar akademi yolunda

Meslekte fiilen sekiz yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak Türkiye Adalet Akademisi'nde görev yapabilecek.

Meclis gündemine alınacak yasayla, Türkiye Adalet Akademisi'ne Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen yetkiler, Anayasa Mahkemesi tarafından senenin başında kanun yoluyla düzenlemesi için iptal edilmişti.

Ocak 2025 sonrasında, kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunulacak

AK Parti, Ocak 2025 sonrasında Adalet Akademisi'ne ilişkin yetkileri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunacak.

Hakim ve savcıların bu göreve atanmasında ya da görevlendirilmesinde Adalet Bakanı yetki olacak. Akademide, Akademi Başkanının talebi üzerine yetkili makam, kurul veya organlarınca uygun görülen, meslekte fiilen beş yılını tamamlamış olan Yargıtay ve Danıştay üyesi, hakim ve savcılar, avukatlar, noterler ile alanında uzman kişiler okutman olarak ders vermekle görevlendirilebilecek.

Akademide hakim ve savcılar ile diğer kişilerin belli alanlarda uzmanlık kazanmaları için uzmanlık ve sertifika programları ile kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlenecek.

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