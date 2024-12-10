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Servis ücreti yasal değil! 'Kuver' adı altında gizli zam yapılıyor

Restoranlarda sıkça karşılaştığımız "kuver" adı altında alınan servis ücreti yasal değil! Hukukçular, bu uygulamanın vergi yasalarına aykırı olduğunu ve vatandaşı yanıltmaya yönelik olduğunu belirtiyor. Servis ücreti adı altında alınan ek ücretlerin, gizli bir zam olduğu ve işletmelere ceza getireceği uyarısında bulunuldu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 08:19, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 08:22
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Servis ücreti yasal değil! 'Kuver' adı altında gizli zam yapılıyor

Türkiye Gazetesinde Samet Eker'in haberine göre; Kuver adı altında servis ücreti alan birçok işletmenin vatandaşı yanılttığını belirten hukukçu Mücahit Saraçlı "İstenilen ücret yasal değil. Vergi usul kanununa bir muhalefet söz konusu. Gıda için belirlenen KDV oranı yüzde 10 seviyesindeyken, normal restoranlarda hizmet ücreti yüzde 20 ve şef restoranlarında ise yüzde 30 oranında bir ücret uygulanıyor. Toplam fiyat üzerinden fiş kesildiğinde de servis ücreti de KDV'ye dahil ediliyor ve usulsüzlük ortaya çıkıyor" dedi.

Saraçlı şöyle devam etti: Vatandaşlar haksız işlemlerle karşı karşıya kaldığı gibi bir işletmenin maliyet hesabında bütün giderler hesaplanarak fiyatlara yansıtılıyor. Ekstra servis ücret, gizli bir zamdır. Haksız kazanç sağlanmış oluyor. Bunun sonucunda, kanunlar çerçevesinde idari para cezaları uygulanır. Ruhsat iptaline kadar gidebilir. İşletmeler, ceza almamak için servis ücretini ayrı kesmeye başlamış. Buna karşı da tüketiciler şikayet mekanizmasını devreye sokabilir. İstenilen fahiş ücretler, serbest piyasa ekonomisi içinde hareket serbestliği gibi düşünülebilir ama rekabetin en üst seviyede tutulması gerekir. Herkes keyfine göre fiyat belirleyemez.

TURİSTLER DE ŞİKAYETÇİ

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de "Lüks bir restorana giderek oradaki istenilen ücretleri göze alabilirsiniz. Ancak, bunu bir fırsat kapısı olarak görmemek gerekiyor. Türkiye'de ödenen ücretler, yurt dışındaki restoranlardan daha fazla. Turist de bu durumdan şikayetçi. Ulusal ölçekte kötü bir algıya yol açıyor. Dünyadaki ekonomik duruma göre hareket etmek zorundasınız" ifadelerini kullandı.

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