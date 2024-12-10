Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!
Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 personel alınacağı yönündeki iddialar asılsız çıktı. Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin sadece mevcut personelin pozisyonlarını belirlediğini açıkladı.
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 personel alınacağına dair medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin, yalnızca 4924 sayılı Kanun'a tabi sözleşmeli personelin pozisyonlarının hangi birimlere vizelendiğini belirttiğini ifade eden Üzen, bunun yeni bir personel alımı anlamına gelmediğini vurguladı.
Medyadaki yanlış bilgilendirmelere karşı resmi kaynakların takip edilmesi gerektiği belirtildi.
SAĞLIK BAKANLIĞINA 26 bin 673 PERSONEL ALIM HABERLERİ DOĞRU DEĞİLEdip Üzen (@edipuzen) December 10, 2024
Resmi gazetede yayımlanan düzenleme yeni sağlık personeli anlamına gelmemektedir.
4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personeli kapsayan bu düzenleme sadece pozisyonların hangi birimlere vizelendiğini.