3 kurum toplamda 291 personel alacak

TÜBİTAK 42 Personel Alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 42 personel istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere 24 uzman, uzman yardımcısı, avukat ve AR-GE destek teknisyeni ile 18 yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve ustadan oluşan personel alımı yapılacak.

24 personelin başvuruları için gerekli koşullar ve süreçler kurumun (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak.

İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 31 Aralık'a kadar yapılabilecek. Alınacak 24 personel TÜBİTAK'ın Ankara ve Kocaeli'deki (Gebze) birimlerinde görevlendirilecek.

Kuruma alınacak ve Ankara'da istihdam edilecek yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve ustadan oluşan 18 personelin başvuruları için gerekli koşullar ise Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfasında yayımlanacak. İş başvuruları 16 Aralık'a kadar "https://esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEKTİR

SON BAŞVURU TARİHİ: 31.12.2024

TÜBİTAK ilanı detaylarına ulaşmak için tıklayınız

TPAO 192 personel Alacak

Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı, Şırnak ve Batman bölge müdürlüklerine 192 personel Alacak Son başvuru tarihi 16 aralık 2024

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, hidrokarbon kaynaklarımızın milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Son olarak Gabar Dağında keşfedilen yüksek kaliteli petrol rezerviyle Türkiye'nin enerji arzı ve ekonomisi için büyük bir fırsat doğmuştur.

Yürütülen yoğun faaliyetlerle birlikte artan üretim miktarlarına bağlı olarak personel istihdamına ihtiyaç duyan TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü'ne 107 Ön Lisans mezunu personel istihdamı sağlanacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

2. 107 Ön Lisans mezunu için başvurular ise Şırnak İli düzeyinde Türkiye İş Kurumunun ilgili

İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesiwww.iskur.gov.trüzerinden yapılabilecektir.

3. Personel alımına ilişkin gerekli şartlarwww.iskur.gov.trüzerinden yayınlanacak ilanda yer alacaktır.

İlanen duyurulur.

TPAO ilanı detayları için tıklayınız

DHMİ, KPSS 70 puanla 57 personel alımı yapacak

DHMİ, 57 personel alımı yapacağını duyurdu. Asistan ve stajyer hava trafik kontrolörü alımında KPSS 70 puan ve bazı şartların taşınması gerektiği belirtildi. DHMİ personel alım başvuru şartları neler, başvurular ne zaman başlayacak?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Resmi Gazete'de yayımladığı ilanda 57 kişiyi alacağını duyurdu. Asistan ve stajyer hava trafik kontrolörü alımına ilişkin KPSS puan şartının esas alınacağı belirtildi.

DHMİ taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere personel istihdam edeceğini duyurdu. 57 personel alımına ilişkin detaylar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak duyuruldu.

KPSS PUAN ŞARTI VAR MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın detaylarına göre adayların KPSS P3 puan türünden en az 70 ve üzeri almış olmaları gerekiyor. Alımlar 30 asistan ve 27 stajyer hava trafik kontrolörü bünyelerine yapılacak.

DHMİ ilanı detayları için tıklayınız

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