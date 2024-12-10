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Atatürk büstüne saldıran kişi tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, muhtarlık önündeki Atatürk büstüne zarar verdiği için gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 10:26, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 10:29
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Atatürk büstüne saldıran kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Çankaya Mahallesi'nde Atatürk büstüne zarar verdiği gerekçesiyle 8 Aralık'ta yakalanan G.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çankaya Mahallesi'nde, 8 Aralık'ta bir kişinin muhtarlığın önündeki büste zarar verdiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan çalışma kapsamında şüpheli G.Ç. gözaltına alınmıştı.

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