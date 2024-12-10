Kasımda ham petrol üretiminde rekor kırıldı

Bakan Bayraktar, kasımda toplam 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırıldığını, bu üretimin yarısının Gabar'dan karşılandığını bildirdi

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