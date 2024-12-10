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Kasımda ham petrol üretiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TPAO ile Irak, Libya, Afrika, Orta Asya, Kafkasya ve Güney Amerika'da uluslararası ortaklıklarla petrol ve doğal gaz üretimini arttırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 10:28, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 10:32
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Kasımda ham petrol üretiminde rekor kırıldı

Bakan Bayraktar, kasımda toplam 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırıldığını, bu üretimin yarısının Gabar'dan karşılandığını bildirdi

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