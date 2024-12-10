Dolar 34,84 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,8110 34,8120 34,8460 34,8470 Avro 36,8660 36,8670 36,7190 36,7200 Sterlin 44,4950 44,5040 44,4500 44,4600 İsviçre frangı 39,6380 39,6450 39,5980 39,6050 ANKARA ABD doları 34,7810 34,8610 34,8160 34,8960 Avro 36,8260 36,9060 36,6790 36,7590 Sterlin 44,4350 44,6440 44,3900 44,6000