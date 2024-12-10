Dolar 34,84 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 34,84 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 17:21, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 17:49
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,8110
|34,8120
|34,8460
|34,8470
|Avro
|36,8660
|36,8670
|36,7190
|36,7200
|Sterlin
|44,4950
|44,5040
|44,4500
|44,4600
|İsviçre frangı
|39,6380
|39,6450
|39,5980
|39,6050
|ANKARA
|ABD doları
|34,7810
|34,8610
|34,8160
|34,8960
|Avro
|36,8260
|36,9060
|36,6790
|36,7590
|Sterlin
|44,4350
|44,6440
|44,3900
|44,6000