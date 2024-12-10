Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı başvurusuna' cevap

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, Demokratik Emek Partisi'nin (DEM Parti) Abdullah Öcalan'la ilgili başvurusuna dair sürecin devam ettiğini belirtti. Tunç, başvurunun inceleme aşamasında olduğunu ve uygun bir günün belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"DEM Parti'nin İmralı başvurusu ile ilgili değerlendirme süreci devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak."

Adalet Bakanlığı'nın, süreci hukuk çerçevesinde değerlendirmeye devam edeceği ve uygun zaman dilimi içinde gerekli adımların atılacağı öngörülüyor.