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Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik

Türkiye'de ehliyet yaş sınırlarıyla ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. 9 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı ehliyet sınıflarında yaş sınırı düşürüldü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 11:08, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:14
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Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik

Yeni düzenleme ile M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde yaş sınırı 18'den 16'ya, D sınıfı ehliyetlerde ise 26'dan 24'e indirildi.

Yaş Sınırında Yenilikler

  • M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler: Yaş sınırı 16'ya düşürüldü.
  • D sınıfı ehliyet: Yaş sınırı 24'e indirildi.
  • Diğer ehliyet sınıflarında mevcut yaş sınırları korundu:
  • A2, B, BE, C1, C1E, F, G sınıfı: 18 yaş,
  • A sınıfı: 20 yaş,
  • C, CE, D1, D1E sınıfı: 21 yaş,
  • DE sınıfı: 24 yaş.

Ehliyet Sınıflarına Göre Kullanım Yetkileri

  • M sınıfı (16 yaş): Motorlu bisikletler (moped), elektrikli scooterlar ve motor gücü 50 cc veya daha az olan araçlar kullanılabilecek.
  • A1 sınıfı (16 yaş): Motor hacmi 125 cc'yi geçmeyen ve gücü 11 kW'ı aşmayan motosikletler kullanılabilecek.
  • B1 sınıfı (16 yaş): Dört tekerlekli motosikletler (quad) ve küçük motorlu araçlar sürülebilecek.
  • D sınıfı (24 yaş): Büyük otobüsler ve ticari yolcu taşımacılığı yapan araçlar kullanılabilecek.

Sağlık Kontrolleri Sıklaştırıldı

Yeni düzenleme, yaşlı sürücülerin sağlık kontrollerine de yeni düzenlemeler getirdi. 80 yaş ve üzeri sürücüler için sağlık kontrolleri artık her 2 yılda bir yapılacak. 65 yaş üzerindeki sürücülerde ise sağlık yenileme süresi 3 yıl olarak sabit kaldı.

Bu düzenlemelerle özellikle genç yaş grubunun araç kullanımına daha erken başlaması sağlanırken, yaşlı sürücülerin sağlık kontrolleriyle trafikte güvenliğin artırılması hedefleniyor.

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