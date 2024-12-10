Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.



TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Toplantıda, TBMM, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Türkiye Adalet Akademisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumunun bütçeleri de ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer aldı.

