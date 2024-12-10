Seçim vaadini yerine getiren minik başkan, Mesut Özil'i öğrencilerle buluşturdu

Bakan Yumaklı'dan 'Belgrad Ormanı' iddialarına yanıt
Bakan Yumaklı'dan 'Belgrad Ormanı' iddialarına yanıt
Faizsiz ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
Faizsiz ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Hukuk fakültelerinin müfredatına yeni konu ekleniyor
Hukuk fakültelerinin müfredatına yeni konu ekleniyor
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'
'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'
Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı başvurusuna' cevap
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı başvurusuna' cevap
Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik
Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik
TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında
TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında
Ekim ayı işsizlik rakamı açıklandı
Ekim ayı işsizlik rakamı açıklandı
Van'da zincirleme kaza: 50 araç birbirine girdi, 1 ölü, 51 kişi yaralandı
Van'da zincirleme kaza: 50 araç birbirine girdi, 1 ölü, 51 kişi yaralandı
3 kurum toplamda 291 personel alacak
3 kurum toplamda 291 personel alacak
2010 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin: 3 ByLock'çu için gözaltı
2010 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin: 3 ByLock'çu için gözaltı
Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!
Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak
Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı bugün
Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı bugün
Tavuk ve yumurta ihracatında kriz
Tavuk ve yumurta ihracatında kriz
Suriyelilerin dönüşü konut piyasasını ikiye böldü
Suriyelilerin dönüşü konut piyasasını ikiye böldü
Ücretsiz taşıma desteği artırıldı
Ücretsiz taşıma desteği artırıldı
Narin davasında, Avukatlar birbirine girdi
Narin davasında, Avukatlar birbirine girdi
'Biz pazardan geliyoruz siz daha oranın yolunu yeni öğrendiniz'
'Biz pazardan geliyoruz siz daha oranın yolunu yeni öğrendiniz'
Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı
Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı
İzmirli akademisyen İngiltere'de kayboldu, iki haftadır haber yok
İzmirli akademisyen İngiltere'de kayboldu, iki haftadır haber yok
Bahçeli'den Bakırhan'a alkış
Bahçeli'den Bakırhan'a alkış
Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a 'belediyelerin SGK borcu' talimatı
Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a 'belediyelerin SGK borcu' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari ücret mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari ücret mesajı
Türkiye-Suriye ticaretinde yeni bir dönem başlar mı?
Türkiye-Suriye ticaretinde yeni bir dönem başlar mı?
Ana sayfaHaberler YaşamAna sayfaHaberler Spor

Seçim vaadini yerine getiren minik başkan, Mesut Özil'i öğrencilerle buluşturdu

Üsküdar'da okuyan 4. sınıf öğrencisi Kaan Erdem Erol, okul başkanlığı için başlattığı seçim kampanyasında verdiği sözü tutarak, ünlü futbolcu Mesut Özil'i öğrencilerle bir araya getirip arkadaşlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 12:05, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 12:23
Yazdır
Seçim vaadini yerine getiren minik başkan, Mesut Özil'i öğrencilerle buluşturdu

Birikim Okulları Çamlıca Kampüsü'nde eğitim gören 10 yaşındaki Kaan Erdem Erol, 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi okul başkanlığına aday oldu. Başkanlık yarışında çeşitli vaatler veren Erol, okul arkadaşları tarafından yapılan seçimin ardından başkan seçildi.

Sıra verilen vaatleri yerine getirmeye gelince kolları sıvayan küçük başkan, seçim kampanyasında verdiği sözü tutarak, ünlü futbolcu Mesut Özil'i okuduğu okula davet etti.

Daveti kabul eden Özil, öğrenciler tarafından okul bahçesinde coşkuyla karşılandı. Özil, öğrencilerle fotoğraf çektirerek, beraberlerinde getirdikleri formaları imzaladı.

Öğrencilerle gerçekleştireceği söyleşi öncesinde AA muhabirine, Kaan Erdem Erol'un vaadini duyduğunda heyecanlandığını söyledi.

Mesut Özil, "Bana sürpriz oldu, mutlu oldum. Kardeşim arkadaşlarına söz vermiş, biz de bu sözü tuttuk. Buraya geldik. Babası bana vaadini anlattığında ben de 'Olur.' dedim. Kaan da kazanmış, mutlu olduk beraber." dedi.

Öğrenciler tarafından coşkuyla karşılanmasının gurur verici olduğunu dile getiren Özil, "Yeni nesillerin sevgisini almak çok önemli. Kendi evlatlarım var, çocuklar çok önemli, bu sevgiyi alabildiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

- "Spor akademisini yaza yetiştirmeye çalışacağız"

Mesut Özil, futbolcu olmak isteyenlere şu öğütlerde bulundu:

"Kendi çocukluğuma baktığımda, yaptıkları spordan keyif almaları çok önemli. Kendilerine güvenmeleri, özveriyle çalışmaları, ailelerin destek olması önemli. Kendilerine güvendikleri müddetçe, keyif aldıkça başarılı olurlar. Ülkemizde çok yetenekli oyuncular var. Ben de bunu bildiğim için inşallah spor akademisi kuracağım. İnşallah, Arda Güler'ler çıkaracağız, hedefimiz o. Maalesef alt yapıda çoğu genç nesillerin elinden tutan yok. Biz de bu yüzden akademi kuracağız. Çocukların elinden tutup başarı elde etmelerini istiyoruz. Kendilerini, ailelerini, ülkelerini güzel şekilde temsil etsinler. Akademiyi seneye yaza doğru yetiştirmeye çalışacağız, her şey çok olumlu ilerliyor."

Daha sonra öğrencilerle "Spor Sohbetleri Söyleşisi"ne katılan Mesut Özil, herkesin onu futbolcu olarak tanıdığını ama bir baba olduğunu vurgulayarak, 4 senedir Türkiye'de yaşadığını ve ülkede olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

- "Arda Güler" yanıtı coşkuyla alkışlandı

Özil, futbolcu olmak isteyenlere 6-7-8 yaşında başlamaları tavsiyesinde bulunarak, "Genç yaşta başlanıldığında bu çok faydalı oluyor. Futbolcu olmak isteyenler varsa en önemlisi hayatta yaptığın işten keyif almak. Bunu yaptığın müddetçe zaten sahada elinden geleni yapıyorsun, tabii dualarınızı hiçbir zaman eksik etmeyin." ifadesini kullandı.

Mesut Özil, futbol oynadığı dönemde en iyi performans gösterdiğine inandığı takımın da Real Madrid olduğunu söyledi.

"Cristiano Ronaldo mu, Lionel Messi mi?" sorusuna Real Madrid'de forma giyen Türk milli futbolcu "Arda Güler" yanıtını veren Özil, öğrenciler tarafından uzun süre alkışlandı.

- "Asist ve gol gibi yaptık"

Kaan Erdem Erol da öğretmeninin kendisini desteklediğini ve onun sayesinde böyle bir karar aldığını belirterek, "Hocam, Mesut Özil'in okula geldiğini rüyasında görmüş, ben de o şekilde başladım ve rüya gerçekleşti. Asist ve gol gibi yaptık." dedi.

Arkadaşlarının bu vaadini duyduklarında çok mutlu olduklarını ifade eden Erol, "Başkanlık seçiminde beni daha çok desteklediler. Başkan oldum ve sözümde durup, Mesut Özil'i okula getirdim. İlk önce arkadaşlarım pek inanmadı, inşallah bugün inanmışlardır. Mesut ağabeyime beni kırmadığı için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Söyleşinin ardından Özil, öğrencilere imzalı top verdi, Erol da arkadaşları adına Mesut Özil'e çiçek takdim etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber