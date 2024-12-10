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'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası; et konusunda sene sonunda fiyatların artacağı yönünde spekülasyon yapıldığını söyledi. Bakan Yumaklı, "Piyasayı yakından takip ediyoruz. Suni artışlar olduğunda ona da müdahaleden kaçınmayacağız" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 12:37, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 12:38
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'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bütün dünyada kuş gribi sorunu olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Türkiye'de deneyimli ve disiplinli bir sektör var. Yayılmamasıyla ilgili çok hızlı hareket ediyoruz. Bu tür durumları Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne bildiriyoruz. Konya, Eskişehir, Afyon'daki vakaları bildirdik, bunlar zaten bilinen vakalar." ifadelerini kullandı. Kuş gribi konusunda korkulacak bir durum olmadığını açıklayan Bakan Yumaklı, sürece ilişkin bilgi verdi:

"Karantinaya aldığımız yerlerde çok hızlı şekilde dezenfeksiyon ve üretime tekrar başlama sürecindeyiz. Vatandaş olarak alışveriş yaparken tedirgin olacak bir durum yok. Emin olun, eşimizin, dostumuzun, arkadaşımızın yemesini istemediğimiz bir şeyin bütün Türkiye sathına yayılmasına da izin vermeyiz."

"TİGEM ve ESK iş birliğinde anaç hayvanları getirmeye başladık"

Bakan Yumaklı, et ithalatı konusunda da açıklamalarda bulundu:

"Üretimi artırma yönünde bir yol haritamız var ve bunu uyguluyoruz. Bu kapsamda anaç hayvan sayısını artırıp onların üretime kazandırılmasını istiyoruz. Bu konuda modeller geliştirdik. TİGEM ve ESK iş birliğinde anaç hayvanları getirmeye başladık. Bu modelin içinde hayvan hastalıklarıyla mücadele, kaliteli ve verimli üretimi artırma da bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın son söylediği talimat da anaç hayvanları hızlıca ülkemize getirmek yönündeydi. Biz de gereğini yapıyoruz."

"Suni artışlar olduğunda ona da müdahaleden kaçınmayacağız"

Et fiyatları konusunda sene sonunda fiyatlarının artacağı yönünde spekülasyon yapıldığının altını çizen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bunlar alışmışlar, bir söylenti ortaya atıp onun üzerinden fiyatları artırmaya. Bu alışkanlıklarından artık vazgeçmeleri lazım. Ancak biz Ticaret Bakanlığı ile beraber gereğini yapıyoruz. Burada amaç ne tüketici fahiş fiyatla ürün alsın, ne de üretici yapmış olduğu işten zarar etsin. Piyasayı yakından takip ediyoruz." dedi.

Bakan Yumaklı, TİGEM ile ESK iş birliği kapsamında TİGEM'deki büyükbaş hayvan varlığının 2025'te 70 bine çıkarılacağını duyurdu ve devam etti:

"Suni artışlar olduğunda ona da müdahaleden kaçınmayacağız. Hiç kimse maliyetin üzerine makul kar elde edilmesine bir şey söylemiyor. Öyle bir coğrafi avantajımız var ki, kendi ihtiyacımızdan sonra etrafımızda ihtiyacı olanlara da ihraç etme potansiyelimiz var."

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili yönetmelik ne zaman yayınlanacak?

Bakan Yumaklı, başıboş sokak köpekleri konusunda "Yönetmeliğin bir süreci var. Şu anda yayınlanma sürecinde. Yeni yıla kalacağını sanmıyorum." dedi.

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