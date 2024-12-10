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Çevre korumaya 5 yılda yarım trilyon lira harcandı

Türkiye'de 2019-2023 döneminde çevre koruma harcamaları yarım trilyon lirayı aşarken, harcamalar içinde en çok payı atık ve atık su yönetimi aldı. Çevreyi korumak için gerçekleştirilen yatırım harcamaları yaklaşık 111 milyar lira olarak belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 13:08, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 13:09
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Çevre korumaya 5 yılda yarım trilyon lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve ortadan kaldırılması çalışmaları için çevre koruma harcamaları yapılıyor.

Türkiye'de son 5 yıllık dönemde çevrenin korunması için 514 milyar 283 milyon 889 bin lira harcandı.

Bu harcamaların yüzde 62,12'sini atık yönetimi giderleri oluştururken, bu alan için 2019-2023 döneminde yapılan harcamalar 319 milyar 492 milyon 831 bin lirayı buldu.

Atık su yönetimi harcamaları da 96 milyar 307 milyon 337 bin lirayla toplam çevre harcamalarının yüzde 18,73'ünü oluşturdu.

Biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması için de 2019-2023 döneminde 34 milyar 71 milyon 635 bin lira harcanırken, bu tutar toplam harcamaların yüzde 6,63'üne karşılık geldi.

Toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesine yönelik harcamaların çevre koruma harcamaları içindeki payı yüzde 4,44 oldu. Bu alanda 5 yıllık dönemde harcanan tutar 22 milyar 842 milyon 177 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, dış ortam havasını ve iklimi korumaya 16 milyar 800 milyon 297 bin lira, AR-GE'ye 3 milyar 178 milyon 419 bin lira, gürültü ve vibrasyonun azaltılmasına 122 milyon 717 bin lira, radyasyona karşı korumaya 45 milyon 112 bin lira harcandı.

"Diğer çevre koruma harcamaları" bu dönemde 21 milyar 423 milyon 364 bin lirayı bulurken, bunların toplam içindeki payı yüzde 4,17 olarak belirlendi.

Çevreyi korumak için 5 yılda 110 milyar lirayı aşan yatırım

Öte yandan, kurumların sektörlere göre gerçekleştirdiği çevre koruma harcamaları incelendiğinde yatırım giderleri öne çıktı.

Bu kapsamda, Türkiye'de çevreyi korumak için 5 yılda 110 milyar 883 milyon 800 bin liralık yatırım harcaması gerçekleştirildi.

Bu yatırımların 92 milyar 264 milyon 518 bin lirasını mali ve mali olmayan şirketler gerçekleştirirken, genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların yaptığı yatırım tutarı 18 milyar 619 milyon 282 bin lira olarak hesaplandı.

TÜİK verilerine göre 2019-2023 döneminde yapılan çevre koruma harcamaları şu şekilde:

Harcama Konuları Toplam tutar (bin lira) Oran

Atık yönetimi 319.492.831 62,12

Atık su yönetimi 96.307.337 18,73

Biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması 34.071.635 6,63

Toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi 22.842.177 4,44

Diğer çevre koruma harcamaları 21.423.364 4,17

Dış ortam havasını ve iklimi koruma 16.800.297 3,26

Araştırma ve geliştirme 3.178.419 0,62

Gürültü ve vibrasyonun azaltılması 122.717 0,02

Radyasyona karşı koruma 45.112 0,01

Toplam 514.283.889 100

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