Verdiği borç parayı istedi, dövülerek öldürüldü

Bakan Yumaklı'dan 'Belgrad Ormanı' iddialarına yanıt
Bakan Yumaklı'dan 'Belgrad Ormanı' iddialarına yanıt
Faizsiz ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
Faizsiz ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Hukuk fakültelerinin müfredatına yeni konu ekleniyor
Hukuk fakültelerinin müfredatına yeni konu ekleniyor
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'
'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'
Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı başvurusuna' cevap
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı başvurusuna' cevap
Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik
Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik
TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında
TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında
Ekim ayı işsizlik rakamı açıklandı
Ekim ayı işsizlik rakamı açıklandı
Van'da zincirleme kaza: 50 araç birbirine girdi, 1 ölü, 51 kişi yaralandı
Van'da zincirleme kaza: 50 araç birbirine girdi, 1 ölü, 51 kişi yaralandı
3 kurum toplamda 291 personel alacak
3 kurum toplamda 291 personel alacak
2010 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin: 3 ByLock'çu için gözaltı
2010 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin: 3 ByLock'çu için gözaltı
Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!
Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak
Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı bugün
Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı bugün
Tavuk ve yumurta ihracatında kriz
Tavuk ve yumurta ihracatında kriz
Suriyelilerin dönüşü konut piyasasını ikiye böldü
Suriyelilerin dönüşü konut piyasasını ikiye böldü
Ücretsiz taşıma desteği artırıldı
Ücretsiz taşıma desteği artırıldı
Narin davasında, Avukatlar birbirine girdi
Narin davasında, Avukatlar birbirine girdi
'Biz pazardan geliyoruz siz daha oranın yolunu yeni öğrendiniz'
'Biz pazardan geliyoruz siz daha oranın yolunu yeni öğrendiniz'
Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı
Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı
İzmirli akademisyen İngiltere'de kayboldu, iki haftadır haber yok
İzmirli akademisyen İngiltere'de kayboldu, iki haftadır haber yok
Bahçeli'den Bakırhan'a alkış
Bahçeli'den Bakırhan'a alkış
Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a 'belediyelerin SGK borcu' talimatı
Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a 'belediyelerin SGK borcu' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari ücret mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari ücret mesajı
Türkiye-Suriye ticaretinde yeni bir dönem başlar mı?
Türkiye-Suriye ticaretinde yeni bir dönem başlar mı?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Verdiği borç parayı istedi, dövülerek öldürüldü

Antalya'da Nuri Karakuş (48), sıva işleri yaptığı arkadaşı Mehmet D. (20) tarafından 1000 TL alacağını istediği gerekçesiyle çıkan kavgada dövülerek öldürüldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 12:50, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 13:05
Yazdır
Verdiği borç parayı istedi, dövülerek öldürüldü

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Nuri Karakuş, sıva, boya işleri yaptığı arkadaşı Mehmet D.'ten 1000 TL alacağını istemek için evine gitti. Evin önünde taraflar arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Şahıs arkadaşını darbettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yüzünden ağır yaralanan Karakuş, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakuş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekibi, kısa sürede Mehmet D.yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sabah saatlerinde morga gelen Karakuş'un eşi, çocukları ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Otopsi işlemi tamamlanan Nuri Karakuş'un cansız bedeni, defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

Mehmet D. ilk ifadesinde, "Ekmek almaya gitmiştim. O esnada elinde tornavidayla karşıma çıkıp, 'Paramı neden vermiyorsun?' deyip alacağını istedi. O esnada küfürleştik. Küfürleşme yumruklu kavgaya dönüştü. O bana, ben ona vurdum. O esnada yere düştü. Pişmanım, keşke bu olay yaşanmasaydı" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber