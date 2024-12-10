Bakan Tunç açıkladı: 4 milyonu aşkın dosya arabuluculukla çözüldü

Türkiye Gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şimdiye kadar arabuluculuk uygulamalarında 4 milyon 260 bin dosyada anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Tunç, "Kirada 117 bin 508 uyuşmazlık anlaşmayla sonuçlandı. Ortaklığın giderilmesinde 15 bin 769, kat mülkiyeti ve komşulukta 5 bin 440, tarımsal üretim sözleşmelerinde 139 dosyada anlaşma sağlandı" dedi.

2013'TEN BU YANA 4 MİLYONU AŞKIN DAVADA ANLAŞMA

"2013 yılından itibaren 4 milyonu aşkın davada anlaşma sağlandı" diyen Bakan Tunç, "Bunun 2,5 milyonu ihtiyari anlaşmazlıklar, geri kalanı zorunlu davalar. Bu sistemin çok faydası var. Daha da geliştirmek gerekiyor. Bu rakamlar bize ne söylüyor? Yılda yaklaşık 800 mahkemenin iş yüküne bedel olduğunu belirtiyor" ifadelerini kullandı.